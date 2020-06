3







di Lorenzo Bettoni, inviato all'Allianz Stadium

Juventus e Lecce sono ferme sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno il dominio territoriale e due palle gol clamorose per sbloccare la partita. La prima conclusione degna di nota è quella dalla distanza di Rabiot. Anche CR7 ci prova in rovesciata su assist di Bernardeschi ma non trova la porta di molto. Il Lecce riparte veloce e crea pure difficoltà alla squadra di Sarri. Al 32' Lucioni si prende un rosso per aver atterrato Rodrigo Bentancur lanciato a rete dopo aver perso palla dietro al centrocampo. Con la superiorità numerica i bianconeri hanno due palle gol nitidissime con Ronaldo e Bernardeschi ma entrambi, clamorosamente, non trovano la porta. Nella ripresa la Juve dilaga: apre Dybala con un capolavoro dal limite dell'area, prosegue Ronaldo su rigore che poi s'inventa un assist splendido per Higuain, che cala in tris. Chiude la capocciata di De Ligt. Quattro gol, tre punti. Meglio di così non poteva andare.



