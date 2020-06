di LB

La Juventus torna in campo contro il Lecce. Questa sera (ore 21.45) i bianconeri sfidano i giallorossi all'Allianz Stadium e puntano al +7 sulla Lazio e il +11 sull'Inter sebbene le due inseguitrici avranno poi una gara da recuperare. Il vantaggio accumulato dalla squadra di Sarri grazie alla sconfitta dei biancocelesti sull'Atalanta e al pari interno dell'Inter contro il Sassuolo deve suonare (anche) come un campanello dall'arme per i bianconeri che più di una volta, durante questa e le passate stagioni, hanno mostrato di essere fin troppo a conoscenza della propria superiorità sugli avversari. Occorrerà non fare questo errore, né approcciando la partita né durante i 90 minuti.



TUTTO AZZERATO - Le scene apocalittiche di stadi vuoti e voci che rimbombano in tutto lo stadio, infatti, lasciano strascichi anche sulla gestione delle partite. ​"Lancio una piccola provocazione - ha detto l'ex Juve Balzaretti dopo il 3-3 dell'Inter contro il Sassuolo -. Per me questa è una partita che col pubblico vinci. Forse il fattore campo...vinci 3-2, vai in vantaggio, il pubblico ti spinge. Invece in questa situazione il silenzio davvero surreale di questo momento e i dati oggettivi dicono che il fattore campo è annullato. Il merito e la forza del Sassuolo di riuscire a pareggiarla in uno stadio così per me è stato un fattore". Niente di più vero. E anche la Juve deve esserne consapevole.



LEZIONE - Vero che il Lecce è sembrata una delle squadre più scariche in questa fase di post-lockdown ma né l'avversario né il vantaggio attuale di +4 sulla Lazio e +8 sull'Inter devono far pensare che il lavoro sia già stato fatto. Tutt'altro. In questa fase è tutto azzerato, anche il fattore campo. Conte l'ha già scoperto sulla propria pelle e anche le statistiche del campionato tedesco indicano che in questo momento giocare in casa o fuori non fa la differenza come prima. Anzi. Non una grande notizia per la Juve che nel girone di ritorno aveva il vantaggio di giocare gli scontri diretti tra le mura amiche. Contro Inter, Lazio e Atalanta. La corsa scudetto riparte stasera contro il Lecce. ma guai a pensare che sia già tutto fatto. La lezione presa da Conte deve servire anche alla Juve.



@lorebetto