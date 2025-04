Nico Gonzalez a Sky prima di Juventus-Lecce: "Siamo la Juventus, vogliamo sempre di più. A destra gioco meglio"

AFP via Getty Images

Nico Gonzalez, le parole a Sky prima di Juventus-Lecce

Prima della partita tra Juventus e Lecce, Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole dell'argentino sul match e sul suo ruolo in bianconero.“Se vinciamo siamo lì, è troppo imporante vincere per noi, dobbiamo dare tutto in campo”.“Io provo sempre a dare tutto per questa maglai e i miei compagni, secondo me era necessario prendere più fiducia, avevo bisopgno anche della mia famiglia che oggi è qui. Questo mi fa più contento e si vede in campo. Tutti sappiamo che giocando a destra mi sento meglio, Tudor mi ha dato iducia e cercod i dare tutto grazie a lui”.

“Siamo la Juventus, vogliamo sempre di più. Oggi è una partita importante”.