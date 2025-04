Juventus-Lecce, le prime idee di Tudor, dove verrà schierato McKennie?

un' ora fa



La Juventus archiviata con un pareggio la trasferta di Roma prepara la sfida al Lecce in programma sabato sera all'Allianz Stadium. Chi dovrebbe tornare ad avere una maglia da titolare è il terzino classe 2000 Andrea Cambiaso che ha smaltito totalmente il problema alla caviglia rimediato ancora allo stadio Franchi contro la Fiorentina e ora scalpita verso un posto dal primo minuto agli ordini di Tudor. Ruolo però dove fino alla scorsa partita è stato impiegato Weston McKennie. Wes è uno degli irrinunciabili di Tudor per questo essendo estremamente duttile potrebbe semplicemente essere spostato sull'altro lato oppure avanzato in mediana. Dubbio che Tudor scioglierà nei prossimi giorni.