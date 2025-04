Getty Images

Juventus-Lecce, la pagella di Yildiz: 'Non perde un colpo', 'Kenan è tornato'

2 ore fa



La Juventus ha vinto ieri sera all'Allianz Stadium nel segno di Kenan Yildiz. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:



GAZZETTA DELLO SPORT 7,5- Kenan è tornato “Yildiez”: suggella un’azione da Playstation con un destro poetico, il resto è musica che stordisce il povero Lecce.



TUTTOSPORT 7- Fino alla mezz’ora lo si vede poco, poi finalizza un’azione magistrale della Juventus griffando l’ottavo gol stagionale. Un destro, basso e angolato, che trafigge Falcone. Qualità rare e grande fiuto.



CORRIERE DELLO SPORT 7,5- Il Dieci non perde un colpo sempre nel vivo del gioco, sempre illuminante, sempre decisivo. Piazza la palla in buca per il raddoppio; attorno c’è tutta una gara di ricami e spunti.