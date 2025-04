AFP via Getty Images

Juventus-Lecce, la pagella di Locatelli: 'Dirige l'orchestra alla perfezione', 'Intraprendente e preciso'

un' ora fa



La Juventus si è imposta per 2-1 contro il Lecce ieri sera all'Allianz Stadium. In cabina di regia ancora una volta Manuel Locatelli. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:



GAZZETTA DELLO SPORT 6,5- Sta più basso per lasciare campo a Thuram, però è intraprendente oltre che solido e preciso: cerca il lancio lungo e la giocata.



TUTTOSPORT 7- Capitano, uomo di geometrie e di battaglia, interpreta appieno la lezione di Tudor



CORRIERE DELLO SPORT 7- Dirige l’orchestra alla perfezione: testa alta e compasso aperto per disegnare trame, come quando avvia l’azione del raddoppio