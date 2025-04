Juventus-Lecce, la pagella di Koopmeiners: 'La cura Tudor funziona', 'Fa passi avanti'

Getty Images

La cura di Igor Tudor sembra avere gli effetti sperati su Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese nella serata di ieri è tornato al goal e non solo. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:La cura Tudor sta ottenendo i suoi frutti: tornato titolare dopo la panchina dell’Olimpico, l’olandese appare rinato. Porta subito in vantaggio la Juve con un sinistro implacabile, resta sempre nel vivo del gioco. E nella ripresa non ci arriva per un soffio, esce per un fastidio muscolare.Ha l’ennesima occasione del rilancio e impiega 97 secondi a sfruttarla: inserimento e diagonale vincente che sblocca la gara. La remise en forme evidentemente funziona e l’olandese fa passi avanti. Esce per un problema fisico.

La cura Tudor funziona: il soldato Koop torna titolare e ritrova il gol dopo due minuti con un inserimento in stile Atalanta.