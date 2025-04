AFP via Getty Images

Juventus-Lecce, la pagella di Kolo Muani: 'Smarrito', 'Non incide'

43 minuti fa



Dopo un buonissimo impatto a Torino con la Juventus l'attaccante francese Randal Kolo Muani è in netto calo. Anche ieri nella serata dello Stadium contro il Lecce è subentrato ma non è stato in grado di incidere, anzi, è stato etichettato come il peggiore da alcuni quotidiani sportivi nazionali. Questa la sua pagella:



CORRIERE DELLO SPORT 5- Entra maluccio e non incide



TUTTOSPORT 6- Neppure stavolta si vedono i due attaccanti insieme in campo. E per il francese continua il digiuno da gol dopo le cinque reti nelle prime tre partite



GAZZETTA DELLO SPORT 5- Dov’è finito il gladiatore dei 5 goal nelle prime 3 partite? Smarrito e stralunato, da subentrato fa peggio di Vlahovic: così serve a poco.