Juventus-Lecce, il report dell'allenamento: quando parla Tudor

AFP via Getty Images

Verso Juventus-Lecce: il report dell'allenamento

Due giorni a Juventus-Lecce, i bianconeri si sono allenati in mattinata alla Continassa per preparare il match contro la squadra di Marco Giampaolo. Thuram si è allenato a parte , questo il report dell'allenamento pubblicato dal club su Juventus.com."Continua la preparazione del prossimo match casalingo che attende i bianconeri, in programma sabato 12 aprile alle ore 20:45 contro il Lecce, valido per la 32^ giornata di campionato.Nella mattinata di oggi il gruppo si è ritrovato alla Continassa per la sessione d’allenamento, durante la quale ci si è concentrati sul lavoro tattico, per poi passare alle palle inattive e alle esercitazioni offensive.

Domani è giorno di vigilia: la squadra si allenerà al mattino al JTC e, come di consueto, mister Igor Tudor terrà la conferenza stampa di presentazione della gara all’Allianz Stadium alle 14.00 - in diretta streaming disponibile in forma gratuita per tutti, previa registrazione, sul sito Juventus.com".