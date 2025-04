AFP or licensors

La Juve raddoppia con una grande azione, Tudor esulta: "Mamma mia!"

59 minuti fa



La Juventus sta giocando un ottimo primo tempo contro il Lecce. I bianconeri sono passati in vantaggio dopo appena due minuti grazie alla rete di Koopmeiners, tornato al goal dopo quasi quattro mesi.



Poco dopo la mezz'ora la Juve ha raddoppiato con un goal di Kenan Yildiz al termine di un'azione perfetta: tutto nasce dallo strappo in velocità di Thuram, che dialoga proprio con il turco per poi servire Vlahovic, che di prima intenzione ha servito il numero 10, autore della rete.



Un'azione di squadra che ha fatto felice per primo lo stesso Igor Tudor, che subito dopo il goal - come raccontato da DAZN - ha esclamato "Mamma mia!": un altro simbolo della determinazione e la voglia di vincere dell'allenatore e della squadra stessa.