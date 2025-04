Giampaolo dopo Juventus-Lecce: "Penalizzati su alcuni episodi, due falli netti non fischiati"

AFP via Getty Images

Juventus-Lecce, le parole di Giampaolo a Sky

Nel post partita di Juventus-Lecce , l'allenatore dei giallorossi Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match. Il tecnico del club pugliese è tornato anche su alcuni episodi, recriminando alcune decisioni arbitrali.“Prendere gol dopo un minuto ha fatto saltare i piani: avevamo preparato una partita per tenerli il più lontano possibile, ce la siamo complicata da subito. Bisognava capire che la partita sarebbe stata un’altra. Abbiamo messo un po’ le cose a posto, dovevamo essere compatti e siamo stati bravi, questo significa che anche le gare che sembrano chiuse non lo sono. La Juventus è in gran salute, ma ci sono degli episodi sui quali si poteva far meglio, mi riferisco anche alle decisioni arbitrali”.

“Era nervoso, nel primo tempo gli hanno fischiato un fallo che in realtà era netto da parte di Veiga, poi possiamo discutere se fosse giallo o rosso, ma sicuramente il fallo non era di Krstovic”.“Posso dare una mano, devo fare di più chiaramente. La squadra non ha affondato ,è rimasta attaccata con le piccole cose, alla fine c’era un calcio di punizione netto ai danni di N’Dri, nelle piccole cose siamo stati penalizzati”.“La Juventus ha tanti giocatori bravi a giocare negli spazi, dovevamo coprire meglio l’ampiezza del campo. Oggi le partite sono tutte diverse, ci sono squadre abili a creare problemi negli spazi, nonostante fossimo in 5 abbiamo sofferto in alcuni momenti”.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui