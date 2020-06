Il rigore di Cristiano Ronaldo e la perla da fuori area di Dybala hanno permesso alla Juventus di affondare il Bologna, ritrovare la via del gol e portarsi momentaneamente a +4 dalla Lazio, seconda in classifica che stasera è attesa a Bergamo nella spettacolare sfida contro l’Atalanta. I bianconeri osserveranno molto interessati, intanto si preparano alla prossima partita. Allo Stadium, la squadra di Maurizio Sarri ospiterà il Lecce di Liverani, terzultimo in classifica a 27 punti.



DOVE VEDERLA IN TV - Una ghiotta occasione per allungare ulteriormente sui biancocelesti, che verrà trasmessa alle 21.45 su Sky ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).