Dove vedere in tv Juventus-Lecce

JUVENTUS-LECCE, DOVE VEDERLA

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, rende noto dove vedere in TV il match di campionato contro il, in programma all'Allianz Stadium sabato sera a partire dalle 20.45 e valido per la 32^ giornata di Serie A. Una sfida molto importante per i bianconeri, a caccia di punti preziosi per la propria corsa alla Champions League, ma di fatto anche per la squadra giallorossa che deve ancora assicurarsi la salvezza.La sfida tra le due squadre sarà visibile su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC – e su Sky Sport, anche in diretta streaming su NOW e Sky Go.