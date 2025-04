Juventus-Lecce, dirige Zufferli: la squadra arbitrale completa

Getty Images

Dopo il pareggio per 1 a 1 in casa della Roma, laè quasi pronta a tornare in campo per la 32^ giornata di Serie A, che sabato 12 aprile alle 20.45 la metterà di fronte alall'Allianz Stadium. Si tratta di una partita molto importante per i bianconeri, a caccia di punti preziosi per raggiungere il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo fondamentale per il club anche dal punto di vista economico, oltre che da quello sportivo.Il match sarà particolarmente delicato anche per il Lecce, che in questo momento è a soli due punti di distanza dall'Empoli che occupa il 18° posto in classifica, sinonimo di retrocessione diretta. La squadra di Marco Giampaolo, dunque, dovrà fare tutto il possibile per provare a mettere in difficoltà la formazione di Igor Tudor e strappare un risultato positivo, che tra qualche settimana potrebbe fare la differenza.

La Juve ha iniziato la preparazione della partita nella giornata di ieri, dopo il lunedì di riposo post trasferta nella Capitale, e anche oggi è tornata in campo al JTC sotto la guida di Tudor per mettere nel mirino l'appuntamento sul campo di sabato. Nell'attesa, è stata designata la squadra arbitrale. La gara sarà diretta dal signor, coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Filippo Bercigli. Come Quarto uomo è stato scelto Alberto Ruben Arena, mentre al Var ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni con Davide Massa Avar.