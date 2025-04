Getty Images

Le parole di Di Gregorio a Sky dopo Juventus-Lecce

Dopo la vittoria contro il Lecce, il portiere della Juventusè intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni del numero 22 bianconero, che ha parlato di ciò che significa la Juve per lui e del successo contro i giallorossi."Da quando sono arrivato ogni volta che parlo della Juve dico che è un sogno, a volte mi guardo intorno perché è bellissimo. So che le aspettative sono alte, sono dispiaciuto per il gol perché viviamo per non prenderlo. Dobbiamo fare anche l'ultimo centimetro, per riuscire a fare quella parata lì".

"Sì, c'è un fuoco dentro che devo tenere a bada perché mi serve equilibrio. Mi scateno un po' con i miei bambini"."Il mister chiede un atteggiamento sempre aggressivo, soprattutto a palla persa: lavoriamo molto sulle coperture preventive, per rimanere alti quando la squadra avversaria vuole provare a ripartire. Oggi era una partita di quelle, per ottanta minuti siamo stati molto attenti"."Domattina siamo di nuovo in campo".