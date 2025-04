Getty Images

Juventus-Lecce, Cambiaso non convince: 'Non è piaciuto quel aspetto'

31 minuti fa



Una bella vittoria quella della Juventus ieri sera all'Allianz Stadium contro il Lecce. Chi non ha convinto totalmente è Andrea Cambiaso, subentrato nella ripresa. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:



TUTTOSPORT 6- Scalda i guantoni di Falcone con un tiro dalla distanza.



CORRIERE DELLO SPORT 6- Sfiora il gol in diagonale



GAZZETTA DELLO SPORT 5,5- Entra nella ripresa e piazza una fiammata, accentrandosi e calciando. Nel finale concitato però non aiuta, perdendo un brutto pallone.