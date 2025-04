Juventus, contro il Lecce Tudor può schierare il tridente? Cosa filtra

Contro Genoa e Roma la Juventus è partita dalle stesse certezze, o quasi. A esclusione di Gatti, cambio forzato per Tudor a causa dell'infortunio, solo uno degli 11 titolari della gara contro i rossoblù si è accomodato in panchina: Teun Koopmeiners, che ha lasciato spazio a Weah.In attacco, infatti, l'allenatore croato ha puntato nuovamente su Dusan Vlahovic, segno della grande fiducia nel serbo, ribadita sin dalla conferenza stampa di presentazione. DV9, però, ha mancato l'appuntamento con il goal, ma non solo: la sua prestazione è stata opaca, senza

Vlahovic e Kolo Muani insieme contro il Lecce?

Nemmeno il suo sostituto Kolo Muani, all'esordio con Tudor, ha saputo invertire la tendenza. Il suo ingresso in campo non ha dato la scossa necessaria per ribaltarla, e dunque la domanda può sorgere lecita: Vlahovic e Kolo Muani possono, magari supportati anche daVlahovic e Kolo Muani possono essere schierati insieme, lo ha detto lo stesso Tudor dalla prima conferenza stampa. L'allenatore non ha ancora optato per la coppia d'attacco con il serbo e il francese, ma non è da escludere che possa farlo nei prossimi match, anzi.Già in occasione degli ultimi allenamenti prima della trasferta di Roma Tudor ha provato "l'attacco pesante" (come definito alla vigilia) con Vlahovic,. Dunque la possibilità non è completamente da escludere, e contro il Lecce non è detto che l'allenatore croato possa cambiare scelte: Kolo Muani non è mai partito da titolare e vuole giocarsi le sue carte dal primo minuto.