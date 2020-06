Dopo la vittoria contro il Bologna la Juve ospita allo Stadium il Lecce. Calcio d'inizio venerdì 26 alle 21.45. I giallorossi sono reduci dalla brutta confitta interna contro il Milan mentre i bianconeri di Sarri cercano tre punti fondamentali per allungare in testa alla classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Canali: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match è visibile anche in streaming su Sky Go, piattaforma per gli abbonati Sky.