Juventus e leadership: l’episodio nel primo tempo

La questione ciclicamente si ripropone, soprattutto quando laaffonda nelle sabbie mobili e non trova un appiglio per tirarsene fuori:Ha una figura di riferimento che, appunto, possa fungere da ancora di salvezza, qualcuno a cui appoggiarsi o affidarsi?Secondo intervenuto nel post Cagliari-Juventus ai microfoni di Sky Sport , la questione non si pone: "Mi è stato chiesto. Queste domande non ce le fate quando vinciamo la partita. Non siamo d'accordo. Ognuno sa quello che deve fare, che deve portare alla squadra. La leadership non è stare in campo, urlare, si fa internamente questa roba. Non credo sia questo il problema".Sulla questione della leadership, però, c’è un episodio che, già ieri sera, non è passato inosservato ai tifosi.Primi minuti di gioco, l’episodio è noto, ha scatenato polemiche e le moviole sottolineano come manchi un rigore allaatterracon una gomitata in testa, gli costerà due punti di sutura . Sul momento, il centrocampista rimane a terra con il sangue che esce; nessuno, con la maglia bianconera indosso, protesta e nessuno accorre ad assistere il compagno di squadra.Ecco, come scrivono e hanno scritto i tifosi sui social, dai leader di un gruppo ci si aspetterebbe un altro tipo di reazione quando succedono certe cose. Poi, ma questo è un altro discorso, è chiaro come non si possa ricondurre ogni problema di questa Juventus alla mancanza di leadership.