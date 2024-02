Sul fronte Dusan, le notizie non sono ancora positive per la. L'attaccante serbo ha continuato ad allenarsi in modo differenziato a causa di un persistente sovraccarico all'adduttore destro. Le sue condizioni vengono attentamente monitorate giorno per giorno, in vista dell'incontro di lunedì prossimo contro l'Udinese. Sebbene la sua presenza sia a rischio, non è ancora del tutto esclusa. La sua disponibilità dipenderà dal progresso del recupero nelle prossime giornate, e il club sta prendendo tutte le precauzioni necessarie per garantire il suo ritorno in campo nel momento più opportuno.