Per quanto riguarda il rinnovo di Adrien: nei prossimi giorni è previsto un incontro, ormai praticamente programmato, con sua madre e agente, Veronique. Tuttavia, non ci si aspetta che questo incontro possa risultare decisivo per il futuro del giocatore. La sensazione è che Adrien voglia prima capire con maggiore chiarezza quali siano le intenzioni della Juventus nei suoi confronti, sia in termini di progetto tecnico che di offerta economica. Rabiot sembra intenzionato a prendersi il tempo necessario per valutare attentamente ogni aspetto della proposta della società bianconera, prima di prendere una decisione definitiva sul suo rinnovo contrattuale.