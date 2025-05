Juventus, le ultime sul possibile riscatto di Veiga

AFP or licensors

Ilnon ha fretta, ma condivide la voglia di fare affari. L’interesse per una cessione diresta concreto, ma la valutazione iniziale fissata dai Blues è alta: cifre attualmente fuori portata per la. Si può provare a ragionare con diplomazia, magari allungando l’esperienza in Italia con un nuovo prestito. Ma a Londra sono perfettamente consapevoli di quanto questi sei mesi in Serie A abbiano rilanciato il ragazzo e alzato il suo valore sul mercato. Insomma, la trattativa è tutta da costruire: serviranno tempo, margine di manovra e una strategia condivisa.

Un’opzione potrebbe essere l’inserimento di contropartite tecniche gradite al Chelsea, oppure la definizione di un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e personali. La Juventus, dal canto suo, considera Renato un profilo strategico per età, qualità e duttilità tattica: mantenerlo a Torino significherebbe assicurarsi un tassello importante in una difesa in fase di ricostruzione. La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive per capire se ci sarà margine per far quadrare le esigenze di tutti.