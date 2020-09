Il futuro di Douglas Costa resta in bilico. Il brasiliano non ha collocazione, almeno dal primo minuto, nell'undici di Andrea Pirlo ed i bianconeri stanno cercando di convincere l'ex Bayern ad accettare una nuova destinazione. In settimana Fabio Paratici è volato a Londra per offrire il brasiliano ad alcuni club di Premier League tra cui Manchester United e Wolverhapton, la richiesta è di circa 30 milioni di euro. Douglas però vorrebbe restare in bianconero e la Juve deve convincerlo a cambiare destinazione (ci sono anche richieste dalla Cina e dagli Emirati) per poi tentare l'assalto a Federico Chiesa.