Juventus, le ultime su Sancho: cosa sta succedendo

AFP via Getty Images

L’ingaggio è l’ostacolo principale

La Juventus continua a muoversi con decisione per portare Jadon Sancho a Torino. I contatti con l’entourage del calciatore inglese sono costanti e quasi quotidiani. L’affare non è ancora chiuso, ma nemmeno da considerarsi sfumato: la trattativa è in piena evoluzione, in una fase in cui si stanno cercando le condizioni ideali per arrivare all’intesa definitiva tra le parti.Il nodo cruciale resta l’ingaggio di Sancho, con una differenza ancora superiore al milione di euro tra domanda e offerta. Una cifra rilevante, soprattutto nell’ottica di un progetto sostenibile sul piano economico per il club bianconero. Tuttavia, ogni nuovo incontro tra le parti ha portato passi in avanti e la volontà reciproca di chiudere l’operazione resta forte.

Sancho pronto al rilancio: Torino lo aspetta

Nessun muro dallo United

Dopo il periodo difficile al Manchester United, Sancho è alla ricerca di un’occasione per rilanciarsi. La Juventus potrebbe offrirgli minuti, fiducia e centralità. Igor Tudor, dal canto suo, ha chiesto rinforzi sulla trequarti, e l’esterno inglese è un profilo ideale per il suo sistema di gioco.I rapporti tra i club sono ottimi: il Manchester United è aperto alla cessione. Serve solo l’ultimo passo per chiudere.