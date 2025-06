Juventus, le ultime su Sancho

Getty Images

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus resta fortemente interessata a Jadon Sancho, ma dovrà affrontare la concorrenza serrata del Napoli. Il duello di mercato tra bianconeri e partenopei è entrato nel vivo, con entrambe le società che valutano il colpo di alto profilo per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.La Juventus continua a dialogare con il Manchester United per cercare di capire i costi e le modalità di un’eventuale operazione. Il club bianconero vuole valutare attentamente la fattibilità economica del trasferimento, anche alla luce del pesante ingaggio percepito dall’esterno inglese.

Il Napoli, dal canto suo, si sta muovendo in modo diretto sul giocatore, cercando di convincere Sancho sul piano personale e tecnico, facendo leva anche sulla presenza di Antonio Conte, allenatore molto stimato a livello internazionale.Sempre secondo Sky Sport, al momento sarebbero proprio gli azzurri ad avere un leggero vantaggio nella corsa all’ex Borussia Dortmund, che sembra destinato a lasciare definitivamente il Manchester United dopo la rottura con l'ambiente.La Juventus, comunque, non intende mollare: Sancho resta un obiettivo concreto, e i contatti proseguiranno nei prossimi giorni per provare a ribaltare la situazione.