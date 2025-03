Juventus, le ultime su Mancini e Tudor dopo l'incontro: chi è in vantaggio

Panchina Juventus, le ultime su Mancini e Tudor

. Nessun ribaltone imminente. Questa la linea - confermata - della Juventus; nessun stravolgimento dopo gli incontri odierni tra i vertici del club . L'allenatore dellaavrà ancora una chance, quella in casa con il Genoa, dove però dovrà ottenere un risultato positivo. Intanto, comunque, la dirigenza bianconera si è mossa per sondare altri profili, come quelli di Roberto Mancini e Igor Tudor. Ecco qual è la situazione al momento e chi dei due sarebbe in vantaggio per sostituire Motta.



Tudor in vantaggio su Mancini

. Se servisse accelerare, le basi per un accordo definitivo sono già state gettate. Dall’altra, Igor Tudor potrebbe arrivare subito, senza necessariamente legarsi al futuro, ma con l’idea di meritarsi una chance per la prossima stagione. Due scenari differenti tra presente e futuro. Chi è in "pole position" tra i due?In una ipotetica gerarchia, Tudor al momento è in vantaggio come eventuale sostituto di Thiago Motta. L'ex difensore bianconero infatti rappresenta una soluzione più immediata e meno vincolante per il futuro rispetto a Mancini che chiederebbe un progetto più strutturato e lungo. Tudor potrebbe incidere nell'immediato anche a stagione in corso se Thiago non riuscisse a "salvarsi".