Juventus, le ultime su Koopmeiners

AFP via Getty Images

Le ultime su Koopmeiners

Uno “spareggio” tira l’altro: dopo l’1 a 1 ottenuto domenica a Bologna, lariprenderà la sua corsa verso un posto in Champions League sabato sera allo stadio Olimpico contro la. Tuttavia, l’avvicinamento alla sfida nella Capitale è proseguito anche oggi tra più incertezze che rassicurazioni alla Continassa., già indisponibile contro Parma, Monza e Bologna, continua infatti a fare i conti con un’infiammazione al tendine d’Achille che gli provoca dolore persistente. Igor Tudor non ha ancora escluso un suo recupero, ma al momento appare complicato ipotizzarne il rientro, anche perché oggi il centrocampista olandese ha lavorato ancora a parte. Stessa situazione per, ancora alle prese con le conseguenze della frattura alla diafisi del perone.

Le condizioni di Vlahovic

La Juventus rischia quindi di presentarsi all’appuntamento con la Lazio in piena emergenza: da un lato ha recuperato Dusan Vlahovic , che questa mattina è tornato a lavorare con la squadra, ma dall'altra ha perso, fermato nei giorni scorsi da un guaio muscolare. A ciò si aggiunge l’assenza di, che sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica dopo la gomitata inflitta ad Alessandro Bianco nella gara contro il Monza.