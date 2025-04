Juventus, le ultime su Jonathan David

Lacontinua a monitorare con attenzione il mercato degli attaccanti in vista della prossima stagione. Tra i nomi più caldi figura quello di Jonathan, centravanti classe 2000 di proprietà del Lille, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il canadese è destinato a lasciare la Ligue 1 a parametro zero, un’occasione che ha attirato l’interesse di numerosi club europei, tra cui proprio i bianconeri.La dirigenza juventina vede in David un profilo ideale per la rivoluzione offensiva che si preannuncia in estate. La sua duttilità, capacità realizzativa e margine di crescita lo rendono un obiettivo concreto, ma la forte concorrenza — soprattutto da Premier League e Bundesliga — obbliga il club a valutare anche opzioni alternative.

Secondo Tuttosport, tra i nomi seguiti con attenzione ci sono Victor Osimhen del Napoli, già protagonista in Serie A, Ademola Lookman dell’Atalanta e Benjamin Sesko del Lipsia. Tutti profili giovani, dinamici e con caratteristiche diverse, ma funzionali al progetto tecnico che prenderà forma nei prossimi mesi.La Juventus si prepara dunque a un’estate calda sul fronte offensivo, con l’obiettivo di rinforzare il reparto con almeno un colpo di grande impatto.