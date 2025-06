Juventus, le ultime su Jonathan David

La Juventus è attiva sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti, con il futuro di Dusan Vlahovic ancora da definire. Il serbo, classe 2000, ha un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da 12 milioni netti a stagione. Arrivato nel 2022 dalla Fiorentina per 83,5 milioni, ha realizzato 57 gol in 144 presenze. Il Milan di Allegri è interessato al giocatore, preferito da Vlahovic rispetto al Fenerbahce di Mourinho.Sul fronte entrate, i nomi di Gyokeres (Sporting Lisbona) e Osimhen (Napoli, di ritorno dal Galatasaray) restano caldi, ma i costi elevati – tra i 70 e i 75 milioni – frenano la trattativa. Per questo, il nuovo direttore generale Damien Comolli ha puntato forte su Jonathan David.

Il canadese classe 2000 si svincola a parametro zero dal Lille, dopo una stagione da 25 gol in 49 presenze. David ha già espresso gradimento per la Juventus, preferendola a offerte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita.Accordo di massima sull’ingaggio: 6 milioni netti più 2 di bonus. Restano da definire commissioni e premio alla firma, ma i contatti proseguono. Napoli e Inter si sono defilate, virando su Darwin Nunez e Bonny.