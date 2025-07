Juventus, le ultime su Facundo Gonzalez

FIFA via Getty Images

Il Genoa guarda al futuro e pensa a rinforzare la difesa con un giovane di prospettiva: Facundo González. Il centrale uruguaiano classe 2003, di proprietà della Juventus, è rientrato a Torino dopo l’esperienza in prestito al Feyenoord, dove ha collezionato 10 presenze tra Eredivisie e coppe.Secondo quanto emerge dalle ultime indiscrezioni di mercato, il club rossoblù starebbe valutando il profilo del difensore sudamericano come possibile rinforzo per il pacchetto arretrato di Vieira. González, mancino, dotato di buona fisicità e senso della posizione, ha già avuto un'esperienza in Italia con la maglia della Sampdoria, sempre in prestito, nella stagione 2023/24, mostrando buone potenzialità nonostante la giovane età.

Il Genoa potrebbe rappresentare per lui una nuova occasione di crescita in Serie A, in un contesto che valorizza i giovani e offre spazio a chi ha voglia di mettersi in mostra. La Juventus, dal canto suo, è aperta a un nuovo prestito, utile per far maturare il giocatore prima di un eventuale rientro alla base.Il nome di González si aggiunge quindi alla lista dei possibili innesti per il Genoa, che continua a muoversi con attenzione e strategia sul mercato estivo.