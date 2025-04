Juventus, le ultime su Douglas Luiz e Cambiaso. Recupereranno per la Roma?

Getty Images



Come stanno Cambiaso e Douglas Luiz?

La Juventus si è allenata questa mattina al JTC della Continassa agli ordini del tecnico croato Igor Tudor. I bianconeri che stanno preparando la sfida in programma domenica che li vedrà affrontare la Roma di Claudio Ranieri alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, quindi in trasferta. Se la diagnosi arrivata ieri per Federico Gatti ci ha confermato che il difensore classe 1998 sarà sicuramente out per la trasferta della capitale qualche speranza c'è ancora per AndreaIlbrasiliano arrivato in estate dall'Aston Villa si è allenato ancora a parte, anche oggi, alle prese con un infortunio di natura muscolare che lo tiene lontano dai campi da ormai oltre un mese. La volontà bianconera sembra essere quella di riuscire a recuperarlo, almeno per la panchina, per la trasferta di domenica.

Andreainvece è ancora tormentato dal problema alla caviglia che lo aveva fatto uscire molto dolorante nella sfida contro la Fiorentina del Franchi e che lo ha costretto a saltare anche la finestra nazionale con gli azzurri di Luciano Spalletti. Sembrava potesse farcela già per la sfida contro il Genoa ma così non è stato. Anche oggi si è allenato a parte rispetto al gruppo squadra, la speranza però anche per lui è nel recupero. Tutto però dipenderà dai prossimi giorni.





