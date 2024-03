Conte Juve, cosa succede

Nella lista dei potenziali successori dialla, Antoniorimane un'opzione, segnando un possibile ritorno alla guida della squadra bianconera. Tuttavia, il tecnico attualmente senza squadra è anche nell'interesse del. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", il presidente dei partenopei, Aurelio, mantiene viva la speranza di portare Conte al club per la prossima stagione. Tuttavia, le richieste di ingaggio e le pretese sul mercato di Conte potrebbero rivelarsi proibitive per le finanze del Napoli, rendendo l'affare difficile da concludere.Fosse per lui, Antonio Conte sarebbe ben propenso a tornare alla Juventus. Al momento, però, un ritorno del tecnico salentino é da escludere. Il nome in pole, per l'ipotetico post Allegri, resta quello di Thiago Motta.