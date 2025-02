Juventus, le ultime su Cambiaso: il problema alla caviglia e l'idea del Manchester City

Le condizioni di Andrea Cambiaso

Nessun allenamento, nessuna convocazione, nessuna presenza in campo. Che fine ha fatto Andrea? La sua "sparizione" nel momento più caldo del mercato ha inevitabilmente scatenato voci, ipotesi e timori tra i tifosi bianconeri. E se fosse stato il preludio a un addio? L'idea di una maxi-offerta del, per quanto difficilmente rifiutabile, avrebbe potuto avere ripercussioni pesanti su una Juventus già affaticata e incostante. Tutto rimandato.La realtà è più semplice, e più dolorosa:è infortunato, sul serio. Da oltre un mese convive con problemi alla caviglia, forzando la situazione fino al limite con infiltrazioni e terapie mirate.



Il mercato: il City resta in agguato

Alla fine, il dolore e la ridotta mobilità lo hanno costretto a fermarsi per evitare guai peggiori. Salterà sicuramente il Como, mentre la sua presenza nei playoff di Champions resta un'incognitaE il? Per ora la pista è in stand-by, ma solo temporaneamente. La Juve ha fissato il prezzo a 80 milioni, o qualcosa meno, e in estate il discorso potrebbe riaprirsi. Pep Guardiola è un grande estimatore di Cambiaso e lo vede come un tassello ideale per il nuovo ciclo che sta progettando.I Citizens hanno solo rimandato l’assalto, convinti di poter tornare alla carica con più calma e maggiori margini di manovra. Ma il futuro dell'esterno bianconero si deciderà nei prossimi mesi, con una seconda metà di stagione ancora tutta da scrivere.