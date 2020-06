Nessuna notizia buona notizia? Non proprio. La Juve attende novità dall'entourage di Arthur che continua a chiudere la porta ad una partenza dal Barcellona. Il brasiliano, unica vera contropartita che interessa alla Juventus, nello scambio con Miralem Pjanic, continua a dire di no alla Juve e qualsiasi altra destinazione. La volontà del calciatore è chiara: vuole restare in Catalogna ma se la sua volontà sarà confermata Pjanic non andrà al Nou Camp con Paratici che cercherà altri acquirenti per il calciatore bosniaco.