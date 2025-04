Juventus, le ultime su Antonio Conte

Antonioresta uno dei nomi più caldi per le panchine di Serie A in vista della prossima stagione. Secondo Tuttosport, Aurelio De Laurentiis sta valutando il futuro del Napoli e cercando di capire se esistano i presupposti per proseguire il rapporto con l’attuale allenatore.Nel frattempo, il Milan sembra intenzionato a fare sul serio per portare Conte sulla propria panchina. L’arrivo imminente di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo potrebbe essere un fattore chiave, considerando il legame tra i due dai tempi della Juventus. Il club rossonero vede in Conte l’uomo giusto per rilanciare la squadra e riportarla ai vertici del calcio italiano.

Se Conte dovesse lasciare Napoli, potrebbe scatenarsi un vero e proprio duello di mercato tra Milan e Juventus. Anche i bianconeri, infatti, potrebbero considerare il ritorno dell’ex allenatore, soprattutto se le alternative non dovessero convincere la dirigenza.Il futuro di Conte, quindi, è ancora tutto da scrivere, ma una cosa è certa: il suo nome sarà al centro delle trattative estive e potrebbe influenzare le strategie di più di un club in Serie A.