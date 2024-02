Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo l'annuncio ufficiale del suo ingaggio diffuso nella serata di ieri, Carlosè pronto ad approdare a Torino anche fisicamente, per poi iniziare la sua nuova avventura alla. Il suo arrivo all'aeroporto diè previsto per le 19.45 di oggi. Nella mattinata di domani, intorno alle 8.30, è invece atteso per un breve passaggio al, per quanto abbia già svolto tutte le visite necessarie a Londra. Da capire se il giovane argentino potrà già essere convocato per il Derby d'Italia di domenica contro l'Inter.