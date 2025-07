Getty Images

Juventus, le ultime su Adeyemi

31 minuti fa



La Juventus dovrà rinunciare a uno dei possibili obiettivi per il proprio reparto offensivo: Karim Adeyemi, attaccante classe 2001 del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca, non lascerà la Bundesliga in questa sessione di mercato.



Come riportato da Fabrizio Romano, il talento tedesco ha preso una decisione chiara sul proprio futuro: non intende ascoltare offerte da altri club e vuole continuare la sua avventura con la maglia giallonera, dove ha conquistato un ruolo importante nello scacchiere tecnico.



Per la Juventus, che nelle ultime settimane aveva sondato il terreno con l'entourage del giocatore, si tratta di una notizia che cambia le strategie di mercato. Il club bianconero, alla ricerca di un nuovo attaccante per arricchire il pacchetto offensivo a disposizione di Igor Tudor, dovrà ora orientare i propri sforzi su altri profili.