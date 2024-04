Juventus, le condizioni degli infortunati

Una nuova giornata di lavoro alla Continassa. La Juventus è tornata in campo per l'allenamento mattutino e per preparare il derby della Mole. La gara, in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino sabato 13 aprile alle 18.00, sarà uno dei passaggi chiave per la Juventus in questo finale di stagione, nel quale l'obiettivo quarto posto è fondamentale. Dopo la vittoria contro la Fiorentina è tornato un mezzo sorriso in casa bianconera e ora si viaggia dritti verso il prossimo impegno.Tutti recuperati e arruolabili in casa Juventus, fatta eccezione per Arek Milik, ancora alle prese con la lesione di primo grado dell'adduttore lungo. Il polacco, oggi, ha lavorato ancora a parte ed è difficile che possa recuperare per il derby.