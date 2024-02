Si è da poco conclusa la sessione di allenamento mattutina tra le mura della Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. Si è lavorato per reparti, i difensori e i centrocampisti hanno fatto lavoro specifico per la costruzione della manovra. Gli attaccanti invece hanno lavorato per affinare le conclusioni.Il capitanosi è allenato ancora a parte dopo il problema alla caviglia rimediato contro l'Empoli. Chi invece non è proprio sceso in campo per la seduta odierna è Federico. L'esterno azzurro dopo il contrasto di ieri con Alex Sandro avverte ancora dolore. Sarà valutato nella giornata di domani. Bianconeri che domani scenderanno in campo al JTC in mattinata.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.