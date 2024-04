Juventus, le ultime dalla Continassa

La Juventus si prepara per il finale di stagione e, soprattutto, per due impegni ravvicinati ma fondamentali. Tra le mura del centro sportivo della Continassa, i bianconeri si sono allenati questa mattina per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari, l'anticipo di venerdì sera. Un impegno complicato visto anche il momento di forma della squadra sarda, che deve salvarsi e ha fermato Atalanta e Inter. La Juve, invece, punta a chiudere il discorso qualificazione in Champions League, ma ragiona anche sull'impegno di Coppa Italia della prossima settimana. Un altro giorno di lavoro personalizzato per Bremer dopo la frattura al naso. Come ieri, ancora parzialmente in gruppo Arek Milik, che migliora ma non ha ancora lavorato al 100% con la squadra. Fabio Miretti dopo il lavoro in piscina per un problema all'alluce di ieri, è tornato a pieno ritmo con i compagni. Massimiliano Allegri presenterà la partita contro il Cagliari in conferenza stampa alle ore 11:00 di domani, giovedì 18 aprile. Dopo le parole, l'allenamento pomeridiano e poi la partenza per la Sardegna.