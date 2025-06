Juventus, le ultime dall'allenamento: Locatelli torna in gruppo, come stanno Bremer e Milik

Getty Images

La Juventus debutterà al Mondiale per Club nella notte italiana di giovedì 19 giugno 2025 affrontando l'Al-Ain a Washington, nel match valevole per la prima giornata del girone G del torneo iridato iniziato nella giornata di domenica.In vista dell'esordio ufficiale, Igor Tudor potrà contare su Manuel Locatelli. Il capitano bianconero ha smaltito in via definitiva il recente infortunio patito in nazionale ed è tornato a completa disposizione del suo tecnico.Locatelli, infatti, ha svolto l'ultimo allenamento a regime insieme al gruppo squadra, spazzando via ogni dubbio: per la prima gara Mondiale della Juve ci sarà anche lui.

Le ultime su Bremer e Milik

Per quanto riguarda Gleison Bremer e Arkadiusz Milik, non ci sono sostanziali novità. Il difensore brasiliano ha svolto il riscaldamento con i compagni, esattamente come ieri, prima di dedicarsi ad un lavoro personalizzato.Il centravanti polacco, invece, si è allenato ancora una volta a parte, proseguendo anch'egli il proprio programma di lavoro.