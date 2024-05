Juventus, le condizioni di Yildiz



Juventus, le condizioni di Alex Sandro

Un nuovo giorno di lavoro alla Continassa. Nelle strutture del club bianconero, questa mattina, i giocatori si sono allenati agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare la sfida di domenica sera contro la Salernitana, che potrà regalare ufficialmente la Champions League alla Juventus.Novità rispetto alla giornata di ieri. Oggi Kenansi è allenato con la squadra, ma è ancora debilitato dalla gastroenterite che ha colpito il giovane attaccante turco. Insomma, ancora qualche postumo da smaltire per poter rientrare a pieno ritmo.Nessuna buona notizia, invece, sul fronte: l'esterno brasiliano ha lavorato ancora a parte, resta da valutare per il prossimo impegno con la Salernitana, ma il suo recupero appare difficile.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.