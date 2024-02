Si è da poco conclusa la seduta di allenamento mattutina tra le mura del JTC della Continassa diretto come di consueto da Massimiliano Allegri. La Juventus sta preparando la gara contro l'Udinese in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. Chiperò è Dusanche sembrava potesse recuperare in realtà ancora oggi ha svolto allenamento differenziato dopo il sovraccarico muscolare e quindi non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro i friulani.dopo l'influenza che nella giornata di ieri non gli aveva permesso di allenarsi, oggi infatti è tornato ad allenarsi con i compagni. Il tecnico bianconero Allegri presenterà la gara in conferenza stampa domani alle 14 e come di consueto potrete seguirla su IlBianconero.