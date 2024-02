Juventus, la novità di formazione e i giocatori più in forma

Qualcosa di diverso. Qualcosa di nuovo. Qualcosa che possa effettivamente sparigliare le carte. Laci sta lavorando, lo ha confermato anche l'allenamento di oggi,Si va verso la difesa a quattro, con una formazione che continuerà ugualmente a ragionare sull'equilibrio. Da lì Max non si schioda, pure giustamente: se non ha ancora trovato il modo di far coesistere, ci prova allora con. Che gli garantisce corsa e dinamismo, ma anche piede. Soprattutto copertura e conoscenza del gioco.E' una Juve che non brilla per ritmo, ma la testa sembra giusta. Pure il clima, per nulla affranto. Dalla seduta di oggi, oltre alle parate di Szczesny, i tifosi presenti sugli spalti si portano a casa tre momenti importanti. Che possono avere ripercussioni anche sul futuro prossimo della squadra.