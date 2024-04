La Juventus riparte. Dopo la sconfitta di ieri, a seguito della quale è arrivata però la qualificazione per la finale di Coppa Italia, i bianconeri sono tornati in campo al JTC per l'allenamento di oggi. La seduta è terminata poco fa ed è stata divisa, come sempre accade nel giorno seguente alla gara, in due parti: lavoro di scarico per chi ha giocato, mentre gli altri sono scesi in campo per l'allenamento. Domani una nuova seduta è prevista al mattino, utile per preparare la partita contro il Milan, in scena all'Allianz Stadium sabato 27 aprile alle 18.00.