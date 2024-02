Dopo essere stato "professore" in una lezione mattutina a Vinovo , con un focus specifico sul lavoro con i giovani, Massimilianoha condotto l'allenamento pomeridiano dellain vista del big match di domenica sera contro l', terminato pochi minuti fa. In gruppo anche Adrien, in buone condizioni dopo il problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime partite dei bianconeri. Domani la squadra tornerà al lavoro alla Continassa al mattino, sempre con l'obiettivo di preparare al meglio il Derby d'Italia in programma a San Siro.