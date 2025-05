Juventus, le ultime dalla Continassa su Vlahovic e Koopmeiners

Getty Images



Vlahovic, gestire per non rischiare

Koopmeiners, attenzione e pazienza

Lacontinua a preparare l’ultima e delicatissima fase della stagione. In questo scenario, lo staff medico e tecnico sta adottando una gestione particolarmente attenta per due uomini chiave dello scacchiere bianconero: Dusane TeunL’attaccante serbo ha lavorato ancora una volta a parte nella seduta odierna alla Continassa. Nulla di particolarmente allarmante, ma la Juventus preferisce procedere con cautela. L’obiettivo è ridurre ogni rischio in vista dei prossimi impegni, a partire dalla trasferta di campionato dell’Olimpico contro la Lazio. Inutile forzare ora, quando il momento decisivo è dietro l’angolo.Situazione simile per Teun Koopmeiners, arrivato alla Juventus la scorsa estate con il compito di dare equilibrio e qualità alla mediana. Il centrocampista olandese, reduce da una infiammazione al tendine, ha ripreso gli allenamenti ma prosegue con un lavoro differenziato.