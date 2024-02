Juve, le ultime dall'allenamento e gli indisponibili

Altro pomeriggio di lavoro alla Continassa, in una Torino fredda e soprattutto decisamente piovosa. Ormai "dimenticata" la vittoria last minute contro il Frosinone, laè tornata ad allenarsi in vista del match di domenica contro il Napoli: con la squadra per buona parte della seduta anche Moise, che però difficilmente sarà a disposizione per il prossimo impegno (più probabile la sua presenza almeno tra i convocati per quello successivo contro l'Atalanta).

Out gli infortunati Danilo, Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Weston McKennie e Adrien Rabiot. Domani mattina la Juventus, come sempre agli ordini di Massimiliano Allegri, svolgerà un'altra seduta di allenamento aperta ai tifosi.



LE ULTIME SU MCKENNIE E RABIOT





