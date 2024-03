Juventus, le scuse del sindaco di Alassio

Dopo le tante polemiche per le parole che il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, aveva usato nei confronti della Juventus, definendola un "cancro dello sport italiano", sono arrivate le scuse pubblicate sui social: "Con questo post voglio chiedere scusa per aver usato la parola "cancro", che a mente fredda appare inappropriata per il riferimento alle malattie oncologiche...".Questo il messaggio pubblicato sui social da Marco Melgrati, sindaco di Alassio: "Devo dire a mia difesa che lo stesso nome viene usato in termini metaforici per contraddistinguere epidemie... epidemie animali, il cancro della droga, il cancro della corruzione, il cancro della guerra, quindi andava esteso in senso lato, ma comunque concordo che è inappropriato... il fatto che abbia pubblicato questo post sul mio profilo personale non ha niente a che vedere con la mia carica di Sindaco della città di Alassio. Si tratta di una esternazione da accanito tifoso che poteva essere evitata ma che rappresenta uno sfogo del momento, del tutto personale e non esteso alla sfera istituzionale..."