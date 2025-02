AFP or licensors

Il gol dell’Empoli ha avuto un impatto devastante sulla Juventus, che sembrava già in difficoltà contro la disposizione tattica di D’Aversa, con il suo 4-4-2 flessibile e senza punti di riferimento chiari. La Juve ha subito un crollo psicologico, non riuscendo più a ritrovare il gioco e le giuste risposte in campo.A quel punto, anche le scelte di Thiago Motta, che fino a quel momento avevano avuto un certo peso, sono passate in secondo piano.Anche l’esordio di Renato Veiga, che sembrava quasi un caso fortuito, non ha contribuito a cambiare l'inerzia della partita.